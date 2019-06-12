德銀：川普痛批強勢美元的推文影響深遠

美國總統川普再次訴求弱勢美元。德銀首席國際策略師 Alan Ruskin 指出，川普的這種偏執現在可能開始與市場基本面一致，這意味著他對貨幣價值的看法可能會在 2020 年總統大選之前擴大打擊力道。

在週二 (11 日) 另一輪針對聯準會 (Fed) 的批評推文中，川普特別鎖定歐元兌美元「和其他貨幣」，他稱之為「相對於美元貶值，讓美國處於極大劣勢」。

越來越多分析師開始關注 2019 年弱勢美元的預期，特別是隨著 Fed 降息預期的增加。6 個月前還在預期繼續上漲的聯邦基金期貨預測，現在反映交易員擔心貿易緊張局勢惡化可能加劇全球經濟放緩，預期年底之前可能降息多達三次。

Ruskin 表示，如果基本面有利於美元走軟，那麼川普在未來喊低美元的努力可能會更有效。

他表示，美元匯率走軟尚未得到確定，尤其是在預期 2019 年寬鬆預期時，市場參與者往往提前反映。但在美元熊市中喊低貨幣的努力可能比在牛市中更有效。

Ruskin 表示，「在美元偏向上行之際喊空美元是一回事，但在美元逐漸邁向疲軟的背後推一把又是另一回事。」「總統關於美元的推文有可能在即將到來的大選年產生更持久的影響。」

事實上，美元極可能成為 2020 年競選活動中的主題。本月稍早，來自麻州的美國參議員 Elizabeth Warren 呼籲「更積極地管理我們的貨幣價值以促進出口和國內製造業」。

去年 8 月川普在推特上吹噓強勢的美國經濟讓金錢「湧入我們珍愛的美元」。但分析人士並不認為這代表他對弱勢貨幣的偏好產生變化。

事實上，川普一再抨擊美元的動作，代表了美國民主黨和共和黨政府 20 多年來一直採取或口頭宣示的「強勢美元政策」出現轉折。

雖然衡量兌一籃子 6 大主要貨幣的指標 ICE 美元指數在 2017 年下跌，但在 2018 年大幅反彈 4.4%。最讓川普憤怒的是，聯準會 (Fed) 在去年年底繼續收緊貨幣政策，幫助支持強勢美元。

佔美元指數近 60% 的歐元在 20​​19 年迄今下跌約 0.6%。週二歐元兌美元匯率上漲 0.1% 至 1.132 美元。6 月以來，歐元已經上漲了 1.3%，將今年以來的兌美元貶幅削減至 1.3%。與此同時，美元兌日元匯率下跌約 1%，與其他主要競爭對手今年相比下跌 0.04%。

Ruskin 表示，德意志銀行 5 月的計算顯示，歐元在各種貿易加權指標上都很便宜。與此同時，美元對一系列貨幣的強勢使得歐元兌美元的錯位更為明顯。而且，依貿易加權估算，美元「持平而論只是適度高估」。美元的「穩定性」主要歸因於在貨幣交易最多且經常帳餘額穩定的國家中，美國擁有最高排名的短期和長期利率（見下圖）。

至於貨幣操縱指控，Ruskin 表示，雖然近年來歐洲央行官員開始進行「微妙的遊說行動」，特別是當歐元區經濟出現弱勢時，但該機構只在估值更加極端時干預市場。

與其他人一樣，他擔心全球經濟放緩、通膨壓力減弱以及中央銀行寬鬆空間有限，這將使政策制訂者將匯率視為幫助確保其貨幣刺激措施保持有效的一種方式。

Ruskin 說，這意味著宏觀條件「很容易就會被廣泛描述為『貨幣戰爭』、一路貶到底的『貨幣競賽』，或者更具體地說，是更弱的實際貿易加權指數。」

這使得 20 國集團領導人本月底在日本舉行會議時要確認反對貨幣干預的規則，包括譴責行為，這一點很重要。他說，這種確認也將同時代表對「特定貨幣推文」的譴責。至少，正如他附帶提的一句：「只是在理論上啦」。