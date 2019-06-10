〈每日外資外匯觀點〉美元陷跌勢言之過早 市場拋售可能過頭了

美國與墨西哥達成協議無限期暫停加徵關稅，市場偏好情緒再度升溫，周一亞洲盤早盤，美股道瓊指數持續上漲逾百點，避險資產黃金和日圓承受壓力，美元指數則小幅彈升到 96.7879 附近。

市場近期對美國聯準會降息預期升高，Exchange Bank of Canada 外匯策略主管 Erik Bregar 表示，聯準會去年 12 月還在討論升息，現在不得不轉而迎合市場的降息需求，這將使鮑威爾在利率決策陷入兩難，而在下半年處境會變得更糟。

美元指數從五月底的高點 98.3 附近快速下跌，荷蘭合作銀行 (Rabobank) 在研報中仍堅持對美元看多的立場，市場對美元的拋售可能過頭了，可能需要幾個月的時間才能明確顯示歐元兌美元的跌勢發生逆轉。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

儘管聯準會降息的可能性上升，使得美元漲勢結束的風險升高，但荷蘭合作銀行仍然認為市場可能過度押注聯準會降息的可能。

此外，荷蘭合作銀行並認為，投資人對全球經濟成長放緩的擔憂依舊存在，這可能會阻止強勁的外來資產從相對安全的美國資產轉向風險更高的資產。

西太平洋銀行 (Westpac) 外匯策略主管 Richard Franulovich 表示，美元今年並未受到收益率下跌的影響，而最近美元指數走弱顯示，收益率和美元之間曾經牢固的連動性已經重新確立。

此外，FXTechstrategy 外匯分析師 Mohammed Isah 看好歐元兌英鎊此一交易對的漲勢，連續上漲五周後，預期本周將進一步延續漲勢，下檔初步支撐位於 0.8850。