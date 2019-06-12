Telegram 代幣將公開發售？消息人士：非官方性質

加密貨幣交易所 Liquid 先前宣佈將於 7 月 10 開始「獨家公開發售」Telegram 代幣 Gram Token，而後遭美國科技媒體《Tech Crunch》揭露，「Liquid 並沒有直接跟 Telegram 達成協議」。

實際上，這些即將在 Liquid 上架的代幣是來自於一家韓國公司 Gram Asia，後者自稱是 Gram Token 在亞洲區內的最大持有者，至於持有量至今仍不得而知，其網站上也並未標明發售數量及價格。

圖片截取自：Liquid

《Tech Crunch》還發現，Liquid 向媒體發布消息時，並未引用任何來自 Telegram 的官方說法，僅表示 Telegram 區塊鏈 TON 測試網進展順利，而這種情況實屬異常，因為即便是在加密貨幣領域內，發行公司出面公開支持銷售合作夥伴是慣例。

對此，Liquid 首席執行長 Mike Kayamori 表示，「這就是 Telegram 一直以來的運作方式」，並向《Tech Crunch》保證，「這次代幣銷售光明正大，實際上是 TON 項目整體戰略中的一部分。」

值得注意的是，Liquid 網站有指，「這次所售出的代幣需待 TON 主網在 10 月底上線之後才會開放交易。在那之前，購買者將無法轉讓、撤回或交易任何 Gram Token。」

《Tech Crunch》報導露出不久後，一名接近 Telegram 的消息人士指出，Liquid 這次公開發售 Gram Token 的計畫與 Telegram 無關，雙方之間也沒有任何關係，且不曾聽聞 Gram Asia 這家公司。

此外， Gram Token 投資者所簽署的協議也註明，「自協議簽訂日起，任何購買者不得在 TON 發布後 18 個月的限制期內出售 Gram Token。」

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