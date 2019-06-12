

◆盤勢分析

1. 美中貿易戰的憂慮消弭降息希望，週二美股漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.05 至 0.29％，美股四大指數短期整理。博通已與蘋果簽訂為期 2 年的供應商協議，為蘋果的智慧型手機、手錶與平板電腦提供特定的射頻前端元件和模組，有望啃食 Qorvo 等射頻元件供應商的大餅，激勵其週二股價上揚。摩根大通將超越肉類調降至「中性」評級後，超越肉類結束 5 月 2 日 IPO 以來凌厲的漲勢，週二股價暴跌 25%。台股 ADR 中以友達 ADR 上揚 3.13% 最為亮眼。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

3. 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

4. 均線：支撐為年線（約在 10,402 點）附近，壓力為季線（約在 10,664 點）附近。

5. 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值大於 80，短線偏多但進入超買區後提防拉回。

6. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 130 點附近，壓力為年線附近，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值大於 50，短線反彈。近期法人著墨較深的族群包括 IC 設計、PA、遊戲、金融、高爾夫球等。

7. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並續創反彈高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、系統整合、高殖利率、越概、生技、內需、自行車、高爾夫球相關、金融等。

8.2317 鴻海為員工加薪之餘，更關心股東權益。為了讓投資人更能了解公司動態，鴻海未來將每半年辦一次法說會，並規劃年度盈餘至少四成用來發放股利；此外，因應外在環境變化、公司股價異常下跌，也將考慮首次實施庫藏股。

9. 全球景氣趨緩，1301 台塑瞄準美國頁岩氣成本優勢，加上去瓶頸工程強化產品高值化發展，合計逢低將加碼投資 40 億美元，搭配深化 AI 應用，提升經營績效，希望藉由全球投資布局，分散市場，以降低中美貿易戰與台灣關稅障礙的衝擊。

10. 外電報導，射頻晶片大廠博通（Broadcom）美國時間 10 日正式向美國證券交易委員會提交「8-K」報告指出，該公司已與蘋果簽訂為期兩年的工作條款協議，未來將獨家供貨特定射頻（RF）前端元件和模組給蘋果。博通獨拿蘋果大單，其唯一代工廠穩懋（3105）訂單看俏，將是受惠最大的台廠。

11.9910 豐泰 5 月合併營業利益為 5 億 9188 萬元，前 5 月合併營業利益為 31 億 6406 萬元；5 月合併稅前淨利 8 億 3786 萬元，前 5 月合併稅前淨利 38 億 2891 萬元；前 5 月合併稅後淨利為 27 億 5770 萬元，歸屬於母公司業主淨利 25 億 349 萬元，每股盈餘為 3.75 元。

