入列美黑名單陸企 路透：東京威力科創將全面斷供

《路透社》週二 (11 日) 報導，華為禁令風暴持續蔓延，東京威力科創加入封殺行列，舉凡入列美貿易黑名單的中國客戶，東京威力科創將對其停止供貨。

週二東京威力科創 (Tokyo Electron) 的一名匿名高層透露，該公司將不再向「入列美國貿易黑名單」的中國客戶供貨，那些禁止與 Applied Materials (AMAT-US) 與科林研發 (LRCX-US) 合作的中國客戶，我們也不會跟其有業務往來。

該名高層並未指明道姓，但最有可能是中國的福建晉華集成電路，因其列入美國限制產品、軟體和技術出口的貿易黑名單。

消息人士透露，日本另一家主要晶片設備供應商也在考慮停止向被列入黑名單的中國企業發貨，其他設備供應商正與日本經濟產業省進行密切溝通，但尚未收到任何具體指示。

截稿前，福建晉華、Applied Materials 科林研發、東京威力科創官方並未給予置評。

華為入列美國商務部的貿易黑名單後，已遭日本各大電信公司封殺。(圖片：AFP)

華為入列美國商務部的貿易黑名單後，華為 5G 在日本全面遭到封殺，軟銀宣布選用北歐通信設備商愛立信和諾基亞，樂天移動則選擇了低成本的日本電氣，NTT Docomo 和 KDDI 亦避開了華為。

如今全球第三大半導體製造設備供應商日本「東京威力科創」也響應美國，封殺入列美貿易黑名單的中國客戶，中企斷供危機不停歇。