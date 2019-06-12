友達取得全台首張IPMVP能源績效驗證 盼2025年降低累計碳排放650萬噸

友達 (2409) 通過 IPMVP 能源績效驗證，因應全球能源的轉型趨勢，除了推動創新技術及與激勵制度，也結合價值鏈夥伴共同努力，期能於 2025 年達成降低碳排放量累計達 650 萬噸 CO2 的目標，降低企業經營對自然環境之衝擊。IPMVP（International Performance Measurement and Verification Protocol；國際節能績效量測與驗證）是由美國國際能源效率評估組織（EVO）推動與制定，已是國際上廣泛使用的節能績效計算準則，可產出公正客觀且可經驗證的節能報告，該驗證可作為量化和管理節能績效的有效工具，協助企業確認節能改善績效達到預期目標，以提高能源使用效率、降低環境衝擊。



友達自 2008 年全面推動綠色承諾以來，積極投入節能、節水、環境指標及原物料減量，以實際行動落實節能減碳目標，為強化能源自主管理的能力，友達繼 2011 年成為全球第一家製造業者取得 ISO 50001 能源管理系統驗證後，再度率先導入國際量測驗證指引 IPMVP，透過第三方專業檢測驗證機構 SGS，進行大型節能專案的績效查核，以講求工程邏輯的計算方法，建立務實、科技數據化的能源管理模式。



友達將企業永續發展與營運核心策略緊密結合，整合橫向資源成立跨部門的永續委員會，並成立「碳能源工作小組」，降低因氣候變遷導致之風險衝擊，並訂定節能提案獎勵制度，每年提案數約有 500 件。此外，也建立完整的資料庫，針對生產製造之機器設備，友達安裝變頻與節能裝置，以提高用電效率，亦透過大數據分析及人工智慧技術，達到即時的智慧化節能控制，統計去年累積總節電量達 9,600 萬度。