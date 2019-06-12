〈全金聯批金金併〉憂併購後影響勞工權益 3大主張求自保

全國金融業工會聯合總會（全金聯）今 (12) 日批非合意「金金併」，並擔憂併購會影響現有勞工的權益，全金聯提出 3 大主張，希望可以補強現有併購法令對於勞工權益保障不足。

全金聯提出主張如下：

（一）《勞動基準法》第 20 條與《企業併購法》第 24 條「概括承受」規定相互矛盾，故《勞動基準法》第 20 條應修正為：「事業單位改組或轉讓時，勞工應全數留用，不願留用的勞工應依第十六條規定期間預告終止契約，並應依第十七條規定發給勞工資遣費。其留用勞工之工作條件，應由新雇主繼續予以承認。」條文中應明確保障勞工完整之「工作條件」，而不僅僅是「工作年資」而已，較符合公平正義，亦無矛盾牴觸問題。

（二）《企業併購法》第 16 條、第 17 條規定偏袒資方，勞工對於新雇主所提供的工作條件根本無反抗能力，當勞工對於留用與否、工作條件、僅保留年資等等有異議時，新雇主都可以「依法」不予理會，「合法」任意變更工作條件，用資遣手段來逼走異議勞工，對勞工予取予求。故應增訂「勞資協商及爭議處理程序」之規定，避免這類勞資爭議事件一再發生。

（三）《金融機構合併法》第 12 條規定合併申請書涉及勞工權益部分，即「對受僱人之權益處理」此一重要事項之書件，應事先與工會或勞資會議協商同意。