友達5月營收月增17.8% 本周股東會聚焦三大重點

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (10) 日公布 5 月營收為台幣 247.37 億元，月增 17.87%、年減 3.91%，累計今年前 5 個月營收 1124.3 億元，年減 9.81%，本周五 (14 日) 友達也將舉行股東會，外界持續關注營運狀況是否改善、面板價格是否回穩，還有美中貿易戰的後續規劃與布局等相關重點。

友達表示，5 月整體大尺寸面板出貨量包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等超過 1008 萬片，月增 35.6%；中小尺寸面板出貨量約 1018 萬片，月減 10.1%。

董事長彭双浪日前表示，今年產業是上半年淡、下半年旺，本季出貨有緩慢成長的趨勢，未來也將朝高附加價值產品發展，不過面對美中貿易戰火持續延燒，對全年展望仍保守。

面對美中貿易戰，友達先前表示，產品不在主要被提高關稅的範圍內，主要受影響的是中下游合作廠商，也配合客戶持續做調整，而在價格部分，根據市調機構調查，去年面板價格持續走跌，加上中國面板廠新產能開出，造成價格壓力，甚至年初殺到成本價，不過今年上半年跌價走勢趨緩，預期下半年將持續走穩或緩步回升。

友達也將於本周五 (14 日) 舉行股東會，市場將關注公司營運是否改善、面板價格、下半年展望及對美中貿易戰的後續規劃布局。