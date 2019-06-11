磐石保經赴陸參股保經 不料卻變科技公司 金管會開罰50萬元

磐石保經原本赴大陸參股投資方勝磐石保經公司，沒想到因為方勝磐石保經重組，換股之後變成北京飛豬科技公司，由於依法，科技公司並非保經公司可投資標的，因此遭金管會開罰新台幣 50 萬元，也成為我國金融業赴大陸參股遭罰的首例。

保險局表示，該局 2013 年核准磐石保經赴大陸投資方勝磐石保經，參股約 24.9%，目前投資金額約 1245 萬人民幣 (約合新台幣 5635 萬元)，是我國第一家參股大陸保經代公司的保經業者。

但被參股的方勝磐石保經卻因為改組，股權以換股方式取得北京飛豬科技的股權，依據兩岸人民關係條例，科技公司不在保經公司赴大陸可參股投資範圍內，因此依法對磐石保經開罰 50 萬元，並要求磐石保經一年內要出清持股。

盤點我國保經業赴大陸參股現況，除了磐石保經外，永達保經 2014 年赴大陸投資永達理保經，持股約 24.9%，投資金額約 2447 萬人民幣 (約合新台幣 1.1 億元)。

台名保經也赴大陸投資兩家保代公司，2015 年投資上海聯達保代，同樣持股 24.9%，投資金額約 62.25 萬人民幣 (約合新台幣 281.77 萬元)；2017 年投資崑山豐盛保代，持股也是 24.9%，投資金額為 149.4 萬元 (約合新台幣 676.24 萬元)。