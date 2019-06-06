引導保險資金投入長照 金管會擬調降不動產收益率標準

金管會今 (6) 日向行政院報告「金融挺產業推動成效」，主委顧立雄表示，為鼓勵保險業投資長照產業，未來將研議比照社會住宅，進一步降低保險業投資不動產的收益率標準，但這部分仍需跨部會討論；另外考量都市土地成本高，則可以思考學校閒置用地活化。

金管會報告指出，擬引導保險業資金投入日照中心、銀髮住宅等的長照週邊產業，將檢討降低不動產投資應符合的收益率標準，目前收益率不得低於 2.345%，建議未來檢討都市計畫時，評估土地用途限制的必要性，適度解編，或擇定公有土地以較低權利金透過設定地上權方式釋出，作為長照 BOT 示範區，引導保險業資金投入興建。

顧立雄表示， 在引導保險業資金投資長照產業部分，因為長照產業分為接近準公共化和不需衛福部特許兩類，金管會擬從不需衛福部特許部分先著手，讓保險業投資銀髮宅或日照中心。

至於都市土地成本太高這一部分，顧立雄說，政府可以思考如果有閒置的學校用地，可以結合老人長照及托幼部分來做，讓學校用地可以解編，做跟托幼及長照有關的事項。在土地的取得成本降低了之後，有兩種方式，一是設定地上權給保險公司，讓保險公司蓋建物；另外則是用證券化的方式，由政府興建長照設施，透過募資行為，發行證券讓保險業來投資。