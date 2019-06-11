貿易戰衝擊 上市櫃公司大陸、海外投資獲利雙雙衰退

受到貿易戰影響，金管會今 (11) 日公布我國今年第 1 季上市櫃公司赴大陸投資情形，不僅投資家數單季出現衰退，上市櫃合計獲利 365 億元，創 5 年新低。不只大陸投資獲利衰退，上市櫃海外獲利 776 億元，也是三年來首度衰退。

截至今 (2019) 年第 1 季止，上市公司 667 家，上櫃公司 529 家，合計 1196 家赴大陸投資，占全體上市櫃公司總家數 1596 家的 74.94%，比起去年底減少 4 家。

累計投資金額部分，截至第 1 季止，上市公司累計投資新臺幣 2 兆 2588 億元，上櫃公司 2446 億元，合計 2 兆 5034 億元，較去年底增加 41 億元。

金管會表示，主要是基於營運策略考量增設大陸子公司或因應子公司業務拓展資金需求，故增加大陸投資金額。上市、上櫃公司分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業投資金額較大。

投資損益部分，今年第 1 季投資損益，上市公司獲利 354 億元，上櫃公司獲利 11 億元，合計獲利 365 億元，創 5 年新低，整體較去年第 1 季同期減少 28 億元。

其中，上市公司本期投資獲利較去年同期減少 36 億元，主要是半導體業因通訊產品需求減緩轉趨保守所致；而上櫃公司本期投資獲利較去年同期逆勢增加 8 億元，主要產品價格上升及成本控管得宜所致。

投資收益累計匯回金額部分，截至今年第 1 季止，上市、上櫃公司投資收益累計匯回金額分別為 4154 億元及 349 億元，合計 4503 億元，占累積原始投資金額 2 兆 5034 億元的 17.99%，雖然占比未持續創新高，但是累計匯回金額比起去年底增加 39 億元，主要是配合集團資金規劃或策略考量，將盈餘或處分股權款項匯回所致。上市、上櫃公司分別以橡膠工業、電子零組件業匯回金額較大。

不只大陸投資獲利衰退，海外投資方面，截至第 1 季，上市公司獲利 722 億元，上櫃公司獲利 54 億元，合計獲利 776 億元，比去年同期減少 250 億元，更是三年來首度見到衰退。