台塑斥2.3億元參與銘安現增 取得19%股權 發展綠色原料

台塑 (1301-TW) 今 (11) 日在股東會後召開董事會，通過參與國內生物可分解塑膠加工領導廠商銘安科技現金增資，總投資額約 2.3 億元，增資後台塑持股比例將達 19%，將運用該公司市場資源，與台塑企業內 PTA 及丁二醇、馬來酐等產品，發展綠色塑膠上游原料，用於生產可分解塑膠產品，再加工為民生用品。

台塑表示，為落實善盡守護社會永續發展的責任，公司計畫發展綠色塑膠的上游原料，用於生產可分解塑膠複合膠粒，再加工成一次性使用的民生用品，如餐具、紙杯、吸管等可分解塑膠產品，上述產品可於使用後 180 天內，分解成水及二氧化碳，符合國際標準，不會造成環境污染。

台塑指出，因應全球限塑政策及環保趨勢，生物可分解塑膠需求持續增加，但上游原料目前全球僅少數廠商生產，台塑將運用企業內 PTA 及丁二醇、馬來酐等產品，發展其上游關鍵原料 PBS(聚丁二酸丁二醇酯) 及 PBAT(聚己二酸對苯二甲酸丁二酯)，並非 PLA(聚乳酸)，因該原料用玉米製成，有與民爭食的缺點。

因此，台塑董事會今日決議通過，參與國內生物可分解塑膠加工領導廠商銘安科技現金增資，以每股 31 元價格，取得 7405 張股票，總投資額約 2.3 億元。以該公司增資後股本 3.8968 億元來看，台塑持股比例將達 19%，台塑表示，未來將再運用該公司市場資源，發展上游原料，以善盡企業社會責任，並擴大公司營運規模與獲利。