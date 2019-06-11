Google 搜索排名本月進行更新後，導致加密貨幣網路新聞媒體 CCN.com 的網域流量下跌 53% ；移動流量下跌 71%；日收益更劇降超過 90%，創始人 Jonas Borchgrevink 最終於 6 月 10 日拋下震撼彈宣佈關閉。

圖片截取自：CCN

他寫道，「作為 CryptoCoinsNews，CCN 成立於 2013 年夏天，現已步入第 6 個年頭。這段期間內，儘管 CoinDesk 和 CoinTelegraph 一直以來都是我們在 Alaxa Rank 流量排行的優秀競爭者，但我們曾是全球範圍內流量最高的加密貨幣新聞網。」

該網站初期以加密貨幣為重點的新聞起家，正如 Borchgrevink 所發布的內部數據圖表，的確坐擁了高流量和穩固的搜索頻率。然而，這一切都在 Google 今年 6 月核心更新之後瓦解。

2018 年 10 月 11 日，由 Danny Sullivan（搜索引擎營銷專家）所管理的 Google 推特賬號 SearchLiaison 針對上述更新寫道，「並無明顯變化，只不過是在幫助我們改進搜索功能。」

Borchgrevink 坦言，儘管 CCN 過去也曾經歷過類似的情況，但這次實在無法抵抗 Google 更新搜索排名所帶來的衝擊，眼看膝下還有規模龐大的編輯團隊，唯有竭力爭取將其記者轉移到姐妹網站 HVY.com。

CCN 稱，它不是唯一受到 Google 更新影響的網站，許多主流加密貨幣新聞網都遭受損失，像是 CoinDesk 和 CoinTelegraph 的能見度也下降超過 20％。

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CCN 接著還觀察到，就連傳統媒體新聞網 DailyMail 也遭受到同樣的打擊。Borchgrevink 最後總結道，感謝讀者忠誠守候 CNN 的加密貨幣報導長達 6 年，並祝愿其他媒體機構在 CCN 關閉後繼續保持良好狀態。

6 月 10 日，美國新聞媒體聯盟（News Media Alliance）發佈研究報告指出， Google 在 2018 年通過其搜索引擎以及 Google News 賺進 47 億美元。聯盟總裁 David Chavern 表示，「記者身為這些內容的創建者，應當從 47 億美元中分一杯羹。他們通過這種操作方式讓自己賺得缽滿盆滿，新聞出版商需要拿到自己應得的報酬。」

報告稱，新聞是 Google 業務的重要組成部分，平台查詢中有 40% 的需求都是針對新聞，然而 Google 卻不會為這些內容付費，且常一字不落地使用新聞媒體所提供的內容。

這篇文章 加密貨幣媒體吹熄燈號 CCN：Google 搜索更新導致日收入下降 90% 最早出現於 區塊客。

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