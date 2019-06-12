【永豐期貨】台指選擇權盤前－美股連六漲 台股收復10600點



◆期貨走勢

台指期週二上漲 50 點至 10590 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 17.76 點，電子期逆價差縮至 - 0.7 點，金融期轉為正價差 0.87 點。現貨部分，三大法人買超 74.13 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 2426 口至 14081 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 126 口至 47135 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 2448 口至 8178 口。

美股周一三大指數連續六天出現走揚，美墨達成協議消息激勵美股周一續彈，費半指數更受到微軟所帶動晶片需求利多消息大漲 2.5% 以上。亞股早盤受美股續揚帶動日韓股市開高，但台指期早盤受到川普針對川習會發言消息一度開高走低翻黑，所幸早盤電子股在台積電領軍下持續走揚，加上蘋概股多數出現跌深反彈帶動大盤早盤一度衝高至本波段反彈新高，加上陸股受科創板上市利多消息激勵券商股領軍大漲超過 1% 以上，使得台股盤中順利站穩 10600 點大關，唯獨資金排擠效應導致金融股轉弱壓回，所幸尾盤指數受陸股下午開盤漲點擴大而稍有拉抬，加權指數終場以 10,607.76 點作收，上漲 41.29 點，成交量 1,219.55 億元。技術面來看，周二指數日 K 連二紅且一度挑戰季線，日 KD 指標仍持續黃金交叉向上，且近期量能在節後出現多方補量，指數短線仍維持反彈架構，但國際股市近期變化迅速，建議短線先觀望季線反壓能否有效突破。

◆選擇權分析

週選擇權 OI 最大量支撐壓力區由 10400~10600 點移至 10500~10650 點，壓力支撐均上移，全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.1 升至 1.15，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。VIX 指數連四日下降至 14.19。多項選擇權指標顯示行情偏多氛圍持續升溫。 (永豐期貨研調)

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