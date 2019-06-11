點陣圖易遭誤讀 聯準會正討論是否延後公布

聯準會究竟會不會降息？一些人期待下週會後的點陣圖 (dot plot) 能提供必要的線索，但聯準會更擔心市場誤讀點陣圖的意涵，反而橫生波折。

自 2012 年之後，為了強化聯準會與市場的溝通，聯準會開始於每年 3、6、9、12 月的貨幣政策會議後，發布各官員預測的利率點陣圖。依計畫，下週 18、19 日會議結束時，將公布最新一季的官員預測。

不過，現在聯準會對點陣圖的憂心更高於信心，他們擔心市場過度解讀，反而忽略了同時公布的會後聲明，而會後聲明才是聯準會和外界溝通的重點。

鮑爾因市場過度解讀點陣圖沮喪

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 已經多次表明，對投資人及交易員將點陣圖視為利率前景，感到愈來愈沮喪。點陣圖是 17 個個別官員的看法，而不是聯準會的整體意圖，聯準會也不保證依據此圖來制定利率計畫。

官員們強調，聯準會的利率決策是根據經濟表現，而非圖陣圖內容。特別是，鮑爾認為，人們總將中位數視為預期的行動，在面對高度不確定時，這反而是最不可能的狀況。

依據去年 12 月的點陣圖中位數，今年聯準會應該會升息兩次，但目前市場關於利率的討論，是聯準會在年底前會降息幾次。

官員主張延遲公布避免誤讀

今年 3 月聯準會點陣圖預測

目前，一些官員主張延後點陣圖的公布時間，避免市場分心。聖路易分行總裁 James Bullard 上週提出了這個主張，他表示，點陣圖的問題在於它和聲明同時發布，這製造了多餘的難題，如果它在其他時間公布，就可能既保持了透明度，又不會帶來難題，而這其實是聯準會可自行決定的做法。

根據聯準會 3 月份會議紀錄，目前副主席 Richard Clarida 正在研究如何改善點陣圖的公布方式。

Clarida 委託了 Brandeis 大學教授 Stephen Cecchetti，研究如何改良聯準會與外界的溝通。Cecchetti 在論文中呼籲，應加快發布與點陣圖有關的脈絡背景，而不是延後發布。

學者認為延後公布將帶來不滿

Cecchetti 認為，如果將點陣圖延後 3 週發布，那麼這段期間聯準會提供的訊息量，恐怕不足以提供交易員的決策需求，反而帶來對聯準會更多的不滿。

去年 12 月，當鮑爾一再受到關於點陣圖的質疑時，他說：「我不會把它視為關於當前政策或近期政策的信號。」

至少，如果上季官員們的預測還有參考價值的話，所有 17 名官員都預期，到 6 月時聯準會利率不會發生變化。