【日盛投顧】守穩5日線將有機會挑戰季線

◆盤勢分析

1. 週二台股開平走高震盪，大盤自 1 月低點 9,319 點上漲至 11,097 點共上漲 1,778 點，而後大盤修正至 10,227 點，回檔 870 點，修正係數為 0.49，且曾回測半年線，初步已止穩。最高點 10,637 點再創反彈高但仍未收復季線（10,664 點），最低點 10,548 點守穩 5 日線（10,495 點）、月線（10,435 點）、10 日線（10,447 點）、年線（10,402 點）及半年線（10, 點），終場指數上漲 41.29 點，漲幅 0.39%，收在 10,607.76 點，成交金額為 1,223.08 億元，大於 5 日均量（1,040 億元）及 20 日均量（1,123 億元），量能達到續漲的標準。三大法人合計買超 74.16 億元：外資買超 34.81 億元、投信買超 10.20 億元、自營商買超 29.15 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

（2）、均線：支撐為年線至半年線，壓力為季線附近。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（82）大於 80，短線偏多但進入超買區後提防拉回。

3. 櫃買指數漲幅 0.46%，收在 133.86 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 130 點附近，壓力為年線（135 點）附近，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值（70）大於 50，短線反彈。近期法人著墨較深的族群包括 IC 設計、PA、遊戲、金融、高爾夫球等。

4. 台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、系統整合、高殖利率、越概、生技、內需、自行車、高爾夫球相關、金融等。

半導體、PCB、蘋概、運動、內需、金融引領大盤反攻



1. 半導體： IC 設計為族群重點，指標股包括 2454 聯發科、3035 智原、3034 聯詠、6462 神盾、8081 致新、5269 祥碩、5274 信驊、6415 矽力 - KY、6533 晶心科等，任天堂有望進軍大陸市場，供應鏈 2337 旺宏、3227 原相、4968 立積、2379 瑞昱等將有機會迎來成長動力。

2.PCB：ABF 基板供需吃緊，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠， 2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿將受惠 5G 相關應用，5469 瀚宇博、5349 先豐、2368 金像電週二吸睛。

3. 蘋概：APPLE 供應鏈將準備進入拉貨期，2474 可成、3406 玉晶光週二反彈。

4. 運動：資金轉往運動風相關族群，可留意如健身器材 1515 力山、1736 喬山、製鞋 9910 豐泰、9904 寶成、9802 鈺齊 - KY、9938 百和、紡織成衣 1434 福懋、4426 利勤、1477 聚陽、1476 儒鴻、4401 東隆興、休閒車 5288 豐祥 - KY、電動自行車 9921 巨大、9914 美利達、高爾夫球 8924 大田、8928 鉅明、8938 明安等。

5. 內需：選股方向可朝運輸 / 汽車的 2633 台灣高鐵、2640 大車隊、2207 和泰車、食品 1215 卜蜂、超商 2912 統一超、5903 全家、環保 8341 日友、綠能 3023 信邦、清潔用品 1730 花仙子、營建 2520 冠德、生命事業 5530 龍巖等族群及個股。

6. 金融：近期成外資買超的重點族群，指標包括 5876 上海商銀、2891 中信金、2886 兆豐金、2884 玉山金、2890 永豐金、2887 台新金、2892 第一金、5880 合庫金、5871 中租 - KY 等。