中國將與美國達成協議 川普：因為他們不得不這麼做

美國總統川普今 (10) 日表示，他相信，中國將與美國達成貿易協議，「因為他們 (中國) 不得不這麼做」。

美中貿易爭端愈演愈烈，兩國隔空互罵砲聲隆隆；美國財政部和美國貿易代表辦公室發表聲明，稱中國《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，曲解了兩國談判的本質和歷史，大玩「推卸責任遊戲」，令美方感到失望。

中國官方則透過新聞稿回嗆，指美方不顧多邊貿易規則，以貿易逆差為由，頻繁採取單邊主義和保護主義措施，挑起中美經貿摩擦，同時在貿易磋商過程中，企圖將自身利益訴求，強加於中國，是典型的貿易霸淩主義行為。

川普週一接受 CNBC 採訪時強調，中國將與美國達成貿易協議，「因為他們不得不這麼做」。

川普宣稱，中國一直在進行貨幣貶值，「這讓他們獲得巨大競爭優勢，而美國卻沒有這項優勢，因為我們有個不降息的聯準會 (Fed)。」

川普上週曾言，美中兩國的貿易談判，正在發生許多有趣的事情，「我們拭目以待」。

川普說，他至少可另對價值 3000 億美元的陸貨加稅，「我會在適當時機出手」；但他並未透露，哪些商品會受到影響。

美國財政部長梅努欽和中國人民銀行行長易綱，於 G20 財長會議期間會晤；事後，梅努欽未透露太多細節，僅稱兩人的會談「具建設性」，他也說，川普在月底「川習會」結束後，才會決定是否對中國輸美商品，進一步加稅。