新興市場教父墨比爾斯：投資者應重點關注內需股

素有「新興市場教父」之稱的投資大師墨比爾斯 (Mark Mobius) 表示，隨著美中緊張局勢加劇和其他地緣政治的不確定性為全球貿易成長蒙上陰影，建議新興市場的投資者重點關注於以本地市場需求為主的內需股。

墨比爾斯認為，中美貿易戰已經升級到更具策略性且更為關鍵的時候，即使美國總統川普和中國領導人習近平在近期能達成某種協議，中國技術轉讓政策和美國進入中國市場相關的政策也可能繼續面臨緊張局面。

墨比爾斯表示：「我想大多數人都意識到這不會很快結束。」此外，他也表示：「由於貿易方面的不確定性，我們應更關注本地市場的內需股。」

儘管墨比爾斯並不樂觀美國和中國之間的紛爭能夠很快解決，不過他卻對新興市場的前景表達了信心。他強調印度市場的內需成長潛力強勁，仍具有吸引力，同時他也提到了中國市場。不過在這些新興市場當中，他認為投資者應更專注於內需消費型的公司，而不是出口導向。

此外，墨比爾斯認為，中美間的緊張局勢對於其他勞動成本較低的新興市場來說，可以說是一個好消息，像是越南和孟加拉。由於中國勞動力成本的上升，這些地方的製造業已經出現回溫。與此同時，出口導向型製造業從中國轉向其他低成本國家的趨勢，也將有助於緩解關稅加徵對美國消費者的打擊。