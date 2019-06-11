美國5月小型企業樂觀指數升至105 觸及7個月高點

根據《彭博社》報導，全美獨立工商業者聯合會 (National Federation of Independent Business) 今(11)日發布 5 月美國小型企業樂觀指數(Small Business Optimism Index)，數值為 105，觸及近 7 個月高點。

獨立工商業者聯合會資料顯示，上月小型企業對經濟、就業、資本支出及銷售的看法，更加樂觀，帶動指數較 4 月增加 1.5，至 105。

5 月美國小型企業樂觀指數報告作者 William Dunkelberg 和 Holly Wade 指出，雖然經濟不確定性仍高，但企業主多專注於繁忙的業務上，資本支出、人員聘僱、獲利趨勢的穩健成長，對樂觀情緒帶來有力支撐。

貿易爭端使經濟前景面臨諸多不確定性，但美國小型企業的樂觀情緒，已連續 4 個月改善，為近 2 年首見。

美國總統川普週一再度對墨西哥和中國，祭出關稅威脅；他先在推特寫道，上週簽署的美墨協議，正待墨國國會表決核准，「我們預期，表決不會有問題，但若出現任何因素，導致協議無法獲得通過，我將重啟關稅！」

隨後，川普在接受媒體採訪時揚言，如果中國國家主席習近平不參加月底於日本大阪舉辦的 G20 峰會，他將另對中國輸美商品加徵關稅，且立即生效。