晶技出貨回溫 5月營收估達6.5億元 較4月與去年同期成長

石英元件廠晶技 (3042-TW) 受惠 5 月手機及網通客戶積極拉貨，單月營收回升至 6.5 億元水準，月增 7% ，也較去年同月 6.21 億元成長 4.5%，營收呈現月增及年增的格局。

晶技預估，今年第 1 季是營運谷底，第 2 季可望緩步走揚，今年營收估較去年小幅成長，網通與無線藍牙耳機應用，都將進一步擴張，其中網通營收比重，將從去年 34%，提升到今年 36%，年增 2 個百分點；另外美國制裁華為，晶技則指出，4 月及 5 月華為的拉貨均正常，如果可能調整，也將是在第 3 季。

晶技積極開發汽車電子應用領域進度，營收比重也將由去年 5% ，提升到今年 6%。

晶技認為，中國石英元件供應鏈產品價格競爭壓力已趨於緩和，不過公司產品策略持續朝小型、高階化產品開發，避開市場競爭。

產品應用別方面，網通與無線藍牙耳機應用，都將進一步擴張，今年網通應用占營收比重，將提升 2 個百分點，汽車電子營收比重也將同步上揚。

目前，市場上最熱門的如 AirPods 等無線藍牙耳機產品，晶技在美系客戶端目前供應僅為價格相對低的石英晶體元件，但是其他國際大廠急起直追，晶技開發的小型感測器，已逐步獲多家大廠認證採購。