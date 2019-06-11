信紘科配息2.8元 台積電加持5月業績大好 看好今年工業廢液處理商機

信紘科技 (6667) 昨日股東會，通過配發 2.8 元現金股利，配發率 86.42%，展望 2019 年，公司提到，看好日趨嚴謹的法規要求與環保減廢概念逐漸普及的趨勢不變，將帶動旗下高濃度工業廢液處理領域之客戶需求持續成長，此外也將積極擴大海內外的市場布局，打造綠色製程設備產品。信紘科昨日股東會通過 2018 年財報，全年合併營收達 10.04 億元、稅後淨利 1.03 億元、每股淨利 3.24 元。信紘 2018 年受惠於旗下高科技產業製程之廠務供應系統設備及整合服務穩定貢獻整體營收表現，以及近年來拓展「綠色製程解決方案」有成，帶動整體營收繳出年成長表現，但由於產品及訂單結構調整、提升自有技術以及開拓海內外市場的布局，影響整體毛利率及營業利益率表現，分別達 24.39%、10.07%。而公司也公布 2019 年 5 月合併營收為 1.19 億元，年增 40.59%；累計 2019 年前 5 月合併營收達 4.39 億元，較去年同期成長 25.52%。



信紘科也公布 5 月合併營收為 1.19 億元，年增 40.59%，受惠於主要客戶台積電 (2330) 中科 15P7 晶圓廠及南科 18 廠對於旗下化學供應系統及減廢設備之廠務系統設備需求及穩定施作拆移機需求認列下，貢獻累計 2019 年 1 至 5 月合併營收達 4.39 億元，較去年同期成長 25.52%。



展望 2019 年，信紘科看好日趨嚴謹的法規要求與環保減廢概念逐漸普及的趨勢不變，將帶動廢液分離及處理技術的需求日益增加，有助於信紘科旗下高濃度工業廢液處理領域之製程設備出貨持續成長。再者，近年來公司持續積極擴大海內外的市場布局，並發揮集團內部垂直整合服務，可望打造綠色製程設備產品能成為公司未來營運強勁成長的另一具引擎。