〈華為風暴〉WD：與華為戰略合作關係、正中斷當中

美國半導體大廠 WD(WDC-US) 的 Steve Milligan CEO，在週二 (11 日) 時接受了日本經濟新聞的專訪。他在訪談中向日媒透露，WD 與華為之間的戰略合作關係正中斷當中。

(圖片：Investing.com)

WD 是華為智慧型手機的快閃記憶體等零件供應商，雙方的交易行為在目前正處於停止狀態。美中兩國的貿易摩擦，也對 WD 這類的大型企業，持續造成影響。

Steve Milligan CEO 在 11 日時，於日本東京接受了日本經濟新聞的專訪。他表示，由於美國政府以華為涉及違反美國國家安全與外交政策利益為由，美國商務部在 5 月 15 日時，將華為列入不信任實體名單當中。WD 也因而「被要求重新檢視與華為之間的關係」。

另外，就此次的華為問題，對 WD 造成了什麼程度的影響，該公司也與美國政府的相關人士進行了情報交換。

美國 WD 是全球快閃記憶體與硬碟的業界龍頭，在過去於零件的供應上，與中國華為建立了良好的合作關係。雙方在 2019 年 4 月時，也對外宣布了彼此的戰略合作關係。

Steve Milligan CEO 在當天的訪談中提到，美中貿易摩擦為供應鏈所帶來的影響，令他感到憂心。「全球在技術上相互交流。期盼美中兩國政府，能夠找到具有建設性的解決之道」，Steve Milligan 說道。

另外，Steve Milligan 也提到，在汽車自動駕駛與 IoT 物聯網的應用層面愈來愈廣的趨勢下，「從中長期來看，資料記憶裝置的需求將會持續成長」。