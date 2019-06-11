台北‧06月10日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 236623 00632R 元大台灣50反1 115252 00677U 富邦VIX 76979 3481 群創 75527 00672L 元大S&P原油正2 73681 3037 欣興 58146 2891 中信金 41887 00633L 富邦上証正2 41033 2888 新光金 39953 2801 彰銀 37760 2317 鴻海 35654 2330 台積電 35374 2834 臺企銀 33599 3017 奇鋐 33077 3231 緯創 30445 2303 聯電 28170 2887 台新金 26412 2371 大同 24173 2884 玉山金 24047 1101 台泥 22447 3049 和鑫 22225 2337 旺宏 22198 2409 友達 21862 2886 兆豐金 21804 2892 第一金 19321 2883 開發金 17494 2882 國泰金 17046 3704 合勤控 16488 2885 元大金 16387 2890 永豐金 16094
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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