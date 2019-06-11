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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧06月10日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2      236623  
00632R 元大台灣50反1       115252  
00677U 富邦VIX              76979  
3481   群創                 75527  
00672L 元大S&P原油正2       73681  
3037   欣興                 58146  
2891   中信金               41887  
00633L 富邦上証正2          41033  
2888   新光金               39953  
2801   彰銀                 37760  
2317   鴻海                 35654  
2330   台積電               35374  
2834   臺企銀               33599  
3017   奇鋐                 33077  
3231   緯創                 30445  
2303   聯電                 28170  
2887   台新金               26412  
2371   大同                 24173  
2884   玉山金               24047  
1101   台泥                 22447  
3049   和鑫                 22225  
2337   旺宏                 22198  
2409   友達                 21862  
2886   兆豐金               21804  
2892   第一金               19321  
2883   開發金               17494  
2882   國泰金               17046  
3704   合勤控               16488  
2885   元大金               16387  
2890   永豐金               16094
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