長榮航堅持勞資協商 開放直播

長榮航 (2618-TW) 今 (10) 日應邀參加勞動部主持的會議，與桃園市空服員職業工會 (簡稱桃空職工) 進行再次協商前的會前會，但因桃空職工堅持對協商直播設下諸多限制，導致雙方無法達成共識，在勞動部、交通部和民航局的斡旋下，訂於 6 月 20 日再次進行會前會議。

對於桃空職工在其發布的新聞稿最後一段中，提及「長榮航空在協商過程中曾表示可接受不直播的協商會議…」，對此，長榮航澄清，這是勞動部的建議，長榮航並未接受，仍堅持要開放媒體進場直播。

長榮航認為，這已經不是第一次桃空職工仗著會議不公開就公然說謊抹黑，此等行徑嚴重影響雙方互信，對此表達嚴正抗議，這也是長榮航堅持協商會議必須無條件直播的原因。

另一方面，桃空職工提出由台北市勞工局長賴香伶、台灣大學社會學系教授范雲、台北市議員邱威傑等三位擇一擔任主持人，長榮航表示無法接受，原因在於此三位社會賢達人士對於航空專業和此次勞資爭議的掌握度，恐有不足。

長榮航表示，勞資爭議訴求只有當事人最清楚爭點所在，應由勞資雙方自己談，才有利會議的進行，且勞資雙方對於第三方公正人和專業人士的認知恐有落差，將會成為另一個爭議。

長榮航再度呼籲，由於與桃空職工的勞資爭議已引起社會紛擾，也存在諸多疑問，無論媒體、社會大眾和空服員都有知道事實真相的權利，因此堅持開放媒體進場直播，不設任何限制由勞資雙方自行協商，以公開透明的方式接受社會的檢視和公評。