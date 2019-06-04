空服員上街遊行 長榮航呼籲：內耗將喪失競爭力

桃園市空服員職業工會 (簡稱桃空職工) 今 (4) 日展開遊行，對此，長榮航 (2618-TW) 回應空服員遊行訴求，強調無過勞航班，並已逐條航線檢視疲勞度進行改善，呼籲由於國際航空運輸協會 (IATA) 下修航空業獲利展望，內耗恐喪失競爭力。

長榮航說明，空服員派遣均符相關法令規範，每月平均飛時 75 小時，每月平均工時 (包含飛時、公司待命和上課受訓等時數) 120 小時，遠低於法規上限。

長榮航也指出，航空產業的經營具高度不確定性，日前 IATA 已下修今年航空業獲利展望，較 6 個月前驟降 21%，可見經營環境的困難，公司在提升勞動條件的同時，必需要兼顧國際競爭力和永續經營，這樣內耗只會讓公司競爭力喪失殆盡，絕不是全體同仁所樂見。

長榮航認為，公司持續提升員工勞動條件，桃空職工卻屢次指控過去與長榮航的 20 次團協協商會議中並無任何進展，而事實是，公司對工會每項訴求都提出合理對案或意見，也發布聲明稿讓社會大眾瞭解協商的進度及內容。

長榮航持續針對工會訴求提出對案，但桃空職工不是以「認知差距過大」拒絕討論公司所提方案，以「公司沒有誠意」為由，拒絕針對其訴求提出說明或依據，期間更多次以不實指控與抹黑長榮航來激化空服員的情緒。

長榮航直言，難看出桃空職工有想要進行理性協商的意願。

此次遊行，桃空職工要三位空服員以「苦站」作為拒絕超時工作、改善過勞航班的象徵，長榮航以桃園東京航班為例，11 小時執勤時間，包含報到 / 報退地點往來機場交通、用餐等無提供勞務時間，並非全程都在進行高強度勞動，但桃空職工刻意以「苦站」的方式，企圖片面扭曲社會大眾對空服員工作的認知，並以此作為要求必須過夜的理由，長榮航實難接受，相信社會大眾亦難以認同。

而在桃園東京航線中，業界大多沒有單段即過夜的情形，多數航空公司仍為兩段班或當日來回班，長榮提出的冬季班表過夜與專飛方案，仍優於業界水準。