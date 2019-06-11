台股盤前─主力資金伺機進場布局 大盤克服季線反壓就在眼前

台股昨日為端午節後首日交易，大盤指數開高走高並以盤中最高點的 10566.47 點作收，指數大漲 157.27 點或 1.51%，證券分析師黃漢成說，美股的連日走高，有助於市場信心的恢復，而台股大盤將挾人氣一舉向上挑戰 10659.89 點的季線反壓。

黃漢成說，由昨日台股盤中的散熱元件族群強改態勢來看，市場主力買盤有回籠布局跡象。

不過，證券分析師張陳浩則認為，在台股受美國川普總統在劍指中國大陸的貿易戰紛雜訊息不斷釋出之下，對於台股投資人的信心面干擾仍很大，台北股市短線指數仍以震盪走勢看待居多。

在今天早晨收盤的美股指數來看，美國總統川普宣布對墨加稅無限期暫停，加上市場預期聯準會即將降息，美股延續上周漲勢，汽車類股走高，亞馬遜領軍科技股成為最大贏家，道瓊指數連續 6 個交易日走高。

今晨美股四大指數表現，道瓊指數上漲 78.74 點，或 0.30%，收 26062.68 點。那斯達克指數上漲 81.07 點，或 1.05%，收 7823.17 點。標普 500 指數上漲 13.39 點，或 0.47%，收 2886.73 點。費城半導體指數上漲 35.08 點，或 2.54%，收 1413.89 點。

而在尖牙股 (FAANG) 表現方面，以亞馬遜領軍上揚，亞馬遜 (AMZN-US) 樂漲 3.14%；蘋果 (AAPL-US) 上揚 1.28%；臉書 (FB-US) 上揚 0.85%；Alphabet (GOOGL-US) 上揚 1.35%；Netflix (NFLX-US) 下跌 2.46%。

昨日三大法人在台股有回補個股的表現，黃漢成說，除了外資買超之外，投資人要留意本月底的投信法人作帳拉抬認養股的意圖，但是相對注意大立光 (3008-TW)，外資雖在 6 月 6 日買超 282 張，但昨日賣超 271 張，顯示持股也在循短線的追求差。

在今天的重要市場訊息來看，鴻海 (2317-TW) 今天將召開法人說明會，也為一大市場關注的焦點。

蘋果光學元件供應鏈玉晶光 (3406-TW) 公布 5 月營收，衝高突破 7 億元大關，達 7.03 億元，創半年來新高，月增 31.76%，年增 34.84%，玉晶光 5 月營收創佳績，主要在原有機種手機鏡頭出貨量增加，加上玉晶光遠洋漁業 LED 集魚燈出貨錦上添花，帶動營運表現；玉晶光累計 2019 年 1-5 月營收為 23.48 億元，年減 16.77%。