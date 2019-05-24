長榮航提3個理由 盼與工會協商開放直播

針對桃園市空服員職業工會指控長榮航空 (2618-TW)「下午簽字晚上毀約，這樣的長榮航，你敢信？」，長榮航空今 (24) 日強調，此為不實指控，並說明要求協商開放直播主要是因 3 個理由，包括有希望社會公評、讓所有公司員工了解直接了解狀況，以及複雜層面廣更應公開透明。

桃空職工 13 日已啟動長榮空服員罷工投票，隨後勞資雙方決議今日傍晚 17 時 30 分進行第 4 次協商，但工會指出，昨晚長榮航突然要求工會開放直播決議，不滿其片面毀約，因此要求長榮航具體答覆問題，才決定是否要協商。

長榮航對此說明，與桃空職工昨日進行協商會前會，曾主動提出直播和開放媒體旁聽，但在會議中遭工會拒絕，對於會議中發生的事實，工會成員於會後否認，長榮航空對此感到驚訝與遺憾，但相信在場參與的所有人員，都可以證明事實的真相。

桃空職工昨日傍晚 17:30 左右發出採訪通知，預計在今日協商前於 17:00 接受媒體採訪，因為媒體接到桃空職工的採訪通知後，紛紛來詢問長榮航空 24 日協商現場是否可以開放直播以及讓放媒體旁聽，因此，長榮航約在晚上 19:30 左右以 LINE 及電話再次與桃空職工討論，希望能開放直播及讓媒體旁聽，並於今日上午再次致函桃空職工希望協商會議直播及邀請媒體旁聽。

長榮航也提出要求直播的三個理由，(1) 此事並非只關乎空服員的權益，因為工會有可能發動罷工，所涉及的層面甚廣，影響社會大眾甚鉅，公司認為理應向社會大眾公開勞資雙方的爭點，讓社會公評，並也可透過直播讓消費者知悉後續可能的發展，以利消費者預先妥為規劃行程。

(2) 由於罷工對公司的營運衝擊劇烈，勢必波及所有員工，內部員工也相當關注此事件的發展，開放直播可讓公司的所有員工直接了解狀況。

(3) 目前雙方僅是針對「是否曾經提到要直播」就已經發生各說各話的狀況，協商所涉及的議題其複雜程度和對公眾影響層面，遠不止如此，認為更應公開透明，以昭公信。