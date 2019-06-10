傳統旺季大加持 統一超、全家5月營收同寫歷史新高

超商雙雄今 (10) 日公布 5 月合併營收，均繳出創單月新高的好成績，統一超 (2912-TW) 達 216.88 億元，月增 4.84%、年增 3%，全家 (5903-TW) 則來到 64.11 億元，月增 4.3%、年增 2.52%。

統一超表示，5 月 7-ELEVEN 掌握聯名商機，攜手丸亀製麵推出聯名鮮食，帶動相關類別業績成長超過 10%，而專案架活動推出「超級聯名 7 大名店賞」，則是推升零食業績成長超過 20%。

此外，7-ELEVEN 5 月強打信用卡消費滿 500 元現折 100 元活動，吸引超過 30 萬人參與，也有效帶動來客數增加。

轉投資事業方面，統一超指出，海外事業菲律賓 7-ELEVEN 目前店數已達 2631 店，較去年同期增加 262 店，持續進入新區域展店拉抬業績年增逾 20%。

全家則指出，由於 5 月氣溫變化大，經營對應難度提升，不過，鮮食仍年增 10%，以杯裝飲料和麵包土司買氣較熱絡，而端午預購檔期也成長近 50%，在差異化品類上仍維持成長動能。

全家進一步說明，5 月以聯名策略推出「時光茶旅」系列搶攻現煮茶飲市場，加上新推出 kitkat 巧克力酷繽沙新品，帶動整體杯裝飲料成長 15%；同時，延續「匠吐司」自有品牌有效搶攻早餐市場，也推動整體麵包土司業績年增 20%。

進入 6 月後，7-ELEVEN 表示，將持續掌握暑假商機和夏季體感飲食需求，並將大舉擴展精品咖啡版圖，推出多樣化的生活提案新品。

全家指出，氣溫商機掌握仍是業績成長關鍵，對應高溫的季節鮮食包括有杯裝茶飲、涼感輕食、霜淇淋新品等，同時導入啤酒、冰品、飲料等新品促銷，樂觀看將挹注旺季銷售動能。