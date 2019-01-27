〈觀察〉超商玩複合店無極限 服務界線模糊 中小型業者當心了

連鎖超商全家 (5903-TW) 甫進入 2019 年，即陸續發布 2 大店型變革的重大消息，先是推出結合駐店師傅現點現做的超商餐廳，又有結合自助洗衣店的店型開出，而統一超 (2912-TW) 同樣透過集團龐大資源不斷開 7-11 複合品牌店，現在的超商不僅店內吃三餐喝咖啡是基本配備，可以看書、健身甚至洗衣的機能時代來了，而非連鎖式的中小業者，恐怕首當其衝面臨更強大競爭。

超商雙雄過去陸續改裝推鮮食大店，品項多元成功帶入正餐時段的消費客群，超商咖啡同樣不斷推陳出新，連現做珍珠奶茶都買的到，也會壓縮到周邊的單店銷售。

不僅如此，從去年以來，可看到超商的複合店型越來越多元化，7-ELEVEN 結合集團資源推出的「7-ELEVEN x BEING fit」運動複合店，是全台首家超商健身房，同時還有美妝店型「K·Seren」，將美麗與運動休閒的趨勢納入超商重點營運範圍內。

而趕在去年底，7-ELEVEN 又強勢推出極具競爭力的新店型「Big7」，不僅僅是餐、美妝和健康單一類型，而是一口氣集結 6 種不同的複合型態，例如納入擁有 22 種咖啡品項的全新咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」、烘培、糖果屋、美妝，甚至還有博客來進駐成實體店，真的是將超商既有的營業場域玩到無極限。

而全家也不遑多讓，這次全新推出的自助洗衣店讓消費者耳目一新，也是全家在複合店中，首次跨出結合餐飲業的範疇，進軍「生活機能產業」。

當然，超商的自助洗衣店不能僅是提供機台，全家運用自家的 app 結合查詢空機和洗衣狀態，衣服洗好並烘乾前的 5 分鐘也會自動寄發簡訊，還能用非零錢支付方式使用，更加符合「便利」商店的定位，而便利商店 24 小時有店員和攝影機的優勢，也能大幅降低衣物被偷等風險。

除了最新的洗衣機能複合店，其實全家幾天前才剛發表超商餐廳，占地近百坪，最大特色是廚師駐店，推出各式現點現做料理，讓超商不再只有微波餐或是輕食。

綜觀全家的複合店現況，過去幾年已陸續開出聯名異業知名品牌的複合店，包括天和鮮物、bbq 韓式炸雞店甚至是大樹藥局，或是超市型店鋪進駐住宅區，求新求變的速度同樣相當快。

整體來看，儘管超商複合店推陳出新，但尚未大規模開展複合店，短期應不至於對其他相關的中小業者如地區型自助洗衣店、小吃店和麵包店等造成太大壓力，不過，超商招牌大、集團資源豐富，品牌力強相對有利聚客能力，未來是否快速複製複合店到既有的店鋪，還有待觀察。

統一超近期股價走勢圖。