能源盤後—中美貿易仍緊張 俄國減產協議不明確 期油收低

週一 (10 日) 交易，石油期貨收低，投資者聚焦全球成長放緩的憂慮心理，以及俄羅斯今年餘下日子是否延長減產協議尚不確定。

Price Futures Group 資深市場分析師 Phil Flynn 表示，收盤前下跌至接近盤中低點，係因一些私人預測機構公布預期，認為美國官方週三將公布「美國原油庫存再一次大增」。

接著在收盤延遲半小時後，石油穩穩走低，CME 發言人證實 WTI 收盤數據有所延遲，但當時沒提供進一步資訊。

7 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 73 美分或 1.4%，收每桶 53.26 美元。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1 美元或 1.6%，收每桶 62.29 美元。

美國決定擱置對墨西哥進口貨品加徵關稅，這提供了稍早交易中的油價支撐力。

Flynn 表示，「在墨西哥向美國政府承諾，將擴大邊境計畫，以減緩移民奔向美國後，我們又再次與墨西哥有貿易協議，現在如果我們與中國達成協議，市場就會得到解脫而邁向風險。」

全球股市週一均上漲，包含美國基準股指，但這種邁向風險的情緒卻未能提振油價。

Flynn 表示，「美墨最新協議的消息滋潤了昨晚的市場，但來自中國的數據似乎抑制了這樣的情緒。」

根據中國海關總署，中國 5 月份出口年增 1.1%，4 月份則年減 2.7%；5 月份進口則年減 8.5%，4 月份為年增 4%。

減產協議

位於維也納的 JBC Energy 諮商公司分析報告提到，上週沙國政府聲明暗示，OPEC 和盟國接近達成延長減產協議，同時提到減產協議需維持在目前的水準，這激勵上週五油價正面收盤。

然而，減產協議仍未定案，俄羅斯能源部長 Alexander Novak 週一表示，如果全球協議沒有延長，他不排除油價跌至每桶 30 美元的可能性。

根據 S&P Global Platts ，OPEC 成員國 5 月份每日產油量 3009 萬桶，為 2015 年 2 月以來最低水準 (當時加彭、赤道幾內亞和剛果尚未加入 OPEC，而卡達當時還是成員國)。

沙國產油量 5 月份下降至每日 970 萬桶，為 2015 年 1 月以來最低點；伊拉克產油量跳增至史上高點每日 482 萬桶。

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