【豐銀投顧】鮑爾賣權威力強大！

◆盤勢分析

上週美股再次領先全球大漲，扭轉了原本的頹勢！也就是所謂的「鮑爾賣權」所形成的下檔保護，將會更加明確！再加上上週五美國就業報告表現不舌市場預期，更加深市場對聯準會未來「可能」降息的反應。降息的預期使得美元走弱，新興市場的走資潮也慢慢退去。今天外資又回頭買超台股 92 億，即是一個證明。也證明了雖然這一陣子有很多企業家紛紛看壞指數，就像鴻海的郭董認為會有 2008 年金融海嘯同等級的大利空轟炸全球股市。但事實上真是如此嗎？

一直以來，全球股市要大重挫，一定是源頭的美國出了大問題才會。比方說 2000 年的網路科技泡沫化、2008 年的金融海嘯，這些都是因為美國出了大問題，才導致全球股市大腰斬。現在美國狀況還很好，到底為什麼要認為金融海嘯即將來到，實在令筆者納悶。尤其是，光是美國全國的消費額，就已超過全中國的 GDP 規模，那麼美國目前景氣又還沒走向衰退，為何要認為美國已經不行了呢？難道說就因為中美貿易大戰，會使得美國的物價上揚？但這早已不攻自破了，美國近期非旦沒有通膨，甚至還有通縮的煩惱 (否則幹嘛準備降息)？況且中國賣到美國的東西又不是沒有替代品。這就是美國對全球的影響力！只要美國沒問題，基本上全球股市就不會有太大的問題。

未來一年內，聯準會應該會降息一次到二次 (不一定是現在)，最起碼，也不會再升息。既然如此，全球的資金依然寬鬆，部份股市甚至還在創高 (例如印度股市)，這樣和當時的金融海嘯一點都不像。部份的大企業家用他目前對其訂單、景氣的感受來連結並做出推論，但卻忘了「所有的資產都是貨幣現象」。是不是擔心過了頭了呢？今天指數大漲，5 日線翻揚、月線也將在幾天後也翻揚。屆時就會形成多頭均線排列。未來六月份的國際事件仍不少，若保守的話操作還是以短線為主即可規避風險，長線而言仍不必太悲觀中美貿易大戰帶來的影響，祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師