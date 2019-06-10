【華冠投顧】降息利多大漲 短線結構轉強唯量不足

2019.06.10 盤後分析

#大盤短評：短線多方防守看 05/31 低點 10369。

#盤勢分析

上周四五兩天因降息預期美股大漲，台股今天反應，也有突破 10541 觀察點，結構上已經具備短線翻多跡象，但缺點是量能不足，今天雖然量能微增，但仍小於月均量的水準，便不符合量增格局，因此接下來唯有補量上攻才能化解量能不足的現象，而季線仍處在上揚階段，接下來就看能否站回全均線帶動結構轉強，而未來盤勢最關鍵的還是資金是否重回電子指數。

#類股方面，今日盤面主流為散熱族群，6230 超眾、3653 健策、3324 雙鴻、3338 泰碩都有站上全均線的表現，而 3017 奇鋐雖然也帶量大漲 9%，但是因為跌的較深，反而要留意反壓的停利機會，而整體而言，除了散熱外，跌深的華為概念股部份也出現強彈，3037 欣興大漲 8%、3034 聯詠大漲 6.6%、2383 台光電也大漲 6%，但是仍然提醒投資人跌深反彈要留意反壓狀況，而盤面籌碼與線型相對強勢的還是在食品股的 1201 味全、1215 卜蜂、1210 大成等身上，遊戲股 3083 網龍與 3293 鈊象也有創高與挑戰新高的跡象。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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