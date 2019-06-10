省油量達20% 荷蘭產學合作開發V型飛機

荷蘭台夫特理工大學 (TU Delft) 日前展示一款名為「Flying-V」的全新概念型飛機，其外型採用創新的 V 型設計，旨在透過減輕飛機重量、提升載客量同時節省燃油量，達到在飛行中實現零排放的終極目標。

根據官方介紹，Flying-V 採用 V 型設計，將飛機的客艙、貨艙以及油箱整合到飛機的機翼上，在標準配置下可搭載 314 人，並提供 160m3 的貨運空間。其翼展設計也和空中巴士 (Airbus) 的 A350 型客機相仿，在現有機場、機庫等基礎設施的使用上不成問題。

以推進航空業可持續性為現行目標，TU Delft 項目負責人 Roelof Vos 表示，目前航空業的二氧化碳排放佔全球 2.5%，且持續增長當中，有鑑於客機無法在短時間內實現電動化，因此，透過減少飛機飛行時的阻力來降低油耗成為目前可行的調整方向。

Roelof 認為，Flying-V 在外型及重量上的改革，是降低飛行油耗的關鍵因素。與現有客機相比，Flying-V 可達到與空中巴士的 A350 相當的載運能力，同時省下 20% 的燃料。

目前荷蘭皇家航空 (KLM) 已和 TU Delft 航空工程學院簽署合作協議，支持 Flying- V 的開發工作。

儘管現階段仍受續航力、電池過重等因素限制，Roelof 強調，Flying-V 團隊在設計階段就已考慮未來飛機在動力系統上的可能轉變，不必擔心設計與未來機種的動力系統不符。

目前該團隊已完成對飛機的數值測試以及初步的風洞試驗，後續仍需要進行更多的測試，像是在動態環境下測試飛機的飛行穩定性、長期飛行下結構的穩定性等，並進行一連串複雜的試飛，來證明這架飛機實際使用的效率與預期相符，畢竟大幅改變飛機外型並不是一件容易的事。

研究人員計畫在 10 月推出飛機比例模型，同時向外界展示全尺寸的客艙模型。預計 Flying-V 將在 2040 年至 2050 年間投入使用。