世界級汽車聯盟破局了？FCA撤回與雷諾合併提案

擁有許多知名超跑車款的飛雅特克萊斯勒汽車聯盟 (Fiat Chrysler，FCA) 週四 (6 日) 宣布，撤回日前向法國雷諾汽車 RENAULT(RENA-FR) 提議的併購案，原因是身為雷諾汽車最大股東的法國政府介入。

FCA(FCAU-US) 股價在紐約盤後交易中下跌 4.9% 至 12.55 美元。 而在雷諾汽車聯盟旗下的日產，週四早些時候在東京下跌 3.8%。 外界預計兩大車廠結盟案成功，總市值將有 348 億歐元 (390 億美元)。

FCA 股價走勢圖 (圖片: Investing)

今年五月底 FCA 官方證實，一直與雷諾商討合併案，但計畫在這周大迴轉，在雷諾汽車的法國政府代表方，第二次延期簽訂協議的時間後，考慮到政治因素對兩方結盟無益，反而有潛在阻力出現，FCA 決定放棄收購雷諾汽車聯盟。

「我們商討結盟協議，並沒有考慮任何政治立場」FCA 發言人表示但他補充說道，這項協議仍然吸引人且是經過仔細衡量後提議的。

FCA 此舉，打破了汽車產業有望出現的世界級汽車製造聯盟，外界曾預期若兩大汽車製造商成功合併，預計每年將有 870 萬輛的汽車年產量，全球第三大的汽車製造業聯盟，可能隨之誕生。

據了解法國政府擁有雷諾汽車約 15% 的股份，甚至在 FCA 與雷諾結盟後，法國政府甚至能在董事會保有一個席位，而雷諾未能針對這項政治介入，給 FCA 滿意的答覆，造成這世界級的汽車聯盟案破局。