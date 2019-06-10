富士軟片從善如流 黑白底片將捲土重來！

日本富士軟片 (Fujifilm)(4901-JP)今 (10) 日表示，將於 2019 年秋天時，再度於市場上推出黑白底片。

(圖片：Investing.com)

該公司在過去，以市場需求減少及原料難以取得為由，在 2018 年秋天宣布停產黑白底片。然而在攝影愛好者，以及社群網路 SNS 世代等年輕族群的熱烈要求下，富士軟片在經過種種考量後，決定從善如流，讓以往的底片機可以重現風華。

不過由於底片市場的萎縮，在部分底片生產上不可或缺的原料難以取得，富士軟片為此在替代材料方面進行研發，並於日前得到了具體成果。研發出新產品「Neopan 100 Acros II」黑白底片。

富士軟片表示，透過採用該公司獨自的「Super Fine-Σ粒子技術」，以 ISO 感度 100 的黑白底片來說，「Neopan 100 Acros II」達到世界最高水準的顆粒表現。而與過去上一代的「Neopan 100 Acros」相較，在亮部的細節呈現更加清晰，使得立體效果變得可能。另外，其世界最高水準的影像銳利度，也讓拍攝主題的輪廓強調上，成為可能。

到屆時，富士軟片將會推出 135 底片與 120 底片兩種此吋，以滿足不同族群的需求。相信對於影像工作者、業餘攝影愛好者，還有學習拍攝的學生們，都是令人感到欣慰的事情。