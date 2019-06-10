【安聯投信】Fed現鴿影 美股資金流出減緩

上週貿易戰雖無重大進展，但因市場樂觀解讀聯準會（Fed）主席談話內容，美股受到激勵上揚；根據美銀美林引述 EPFR 統計至 6 月 5 日一周資金流向，全球股市上周皆呈流出狀態，資金持續轉往債市避險，然而美國股市資金流出狀況已有改善，流出 50.74 億美元，減緩了近 40%。

安聯投信表示，美國總統川普 7 日推文表示因美墨兩國談判順利，美國將「無限期暫停」原計畫對墨西哥加徵之關稅，而聯準會主席鮑威爾在上周則指出對運用貨幣政策回應市場情勢保持開放態度，雙雙對市場帶來正面效益，也使得經歷了數周下跌的美股受到激勵，四大指數上周皆有 3% 以上的漲幅，然而因與中方主線談判仍僵持，股市反應完短期利空消息後走勢仍須觀察。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶指出，中國國務院在 2 日發表「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書指責美方在談判過程誠信不足，而美國貿易代表辦公室與財政部也於 4 日發表聯合聲明指出中方推卸責任，雙方持續相互喊話，談判進度短期仍不易取得重大進展。

謝佳伶分析，雖然短期全球局勢仍僵持，但長遠來看並未悲觀。根據世界銀行（World Bank）4 日所發布之報告指出，對於中國、美國今年經濟成長值仍分別維持 2.5% 與 6.2% 不變，除因美國基本經濟體質仍然穩固外，中國政府在財政及貨幣政策上的彈性運用，仍是支撐全球經濟溫和成長的動力。在短期偶有波動，中長期仍有成長潛力的前提下，以成長股、可轉債和高收益債等多重資產作為核心配置，將是既可抵禦波動帶來的下檔風險，又不錯過成長時機浮現的投資優選。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，在美中貿易戰及華為禁令陰影壟罩的此時，身為主要權值股的電子產業仍持續震盪築底，傳產及金融明顯轉為資金避險標的，大盤面臨季線壓力；然而貿易戰發展至今，台企已開始感受到因華為禁令帶來的轉單效益，中方對美系供應鏈的需求已逐漸轉向台廠。

而「歡迎台商回台投資行動方案」實施至今，根據官方統計，回流金額超過 3,690 億台幣，顯示台灣企業供應鏈持續調整，藉此因應貿易戰衝擊。

展望後市，廖哲宏表示，電子供應鏈因近期波動而投資價值浮現，若在貿易戰情勢和緩後，可能因資金回流有回溫機會，而 5G、物聯網等題材則因為科技發展趨勢，宜持續關注；近期主要觀察點為 6 月 17 日美國 3,000 億關稅公聽會、聯準會 18、19 日利率會議，及 28 日 G20 川習會的結果。

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