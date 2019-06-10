香港週日大規模遊行「反送中」 港股週一開盤仍上揚

因為抗議香港政治修訂逃犯條例，擔心會使身在香港的人被移交大陸受審，遭不公平審訊，成千上萬香港市民週日 (9 日) 上街遊行。主辦者民陣宣布有 103 萬人參與 「6-9 反送中」大遊行，而警方則指遊行高峰為 24 萬人。

儘管大規模示威帶來香港行政長官林鄭月娥的執政壓力，但並未對週一開盤的股市造成影響。在美股走高及全球醞釀降息潮之下，港股 10 日開盤上漲 0.89%，重返 27000 點。

遊行在深夜結束後，約數百名示威者未散去，並與警方發生衝突。香港政府官員此前稱遊行人數不是重點，無意收回草案，並強調草案只包括嚴重罪案，不會影響集會、新聞、言論自由。

草案將在週三 (12 日) 在立法會大會恢復二讀，立法機關在建制派占優勢的情況下，如果沒有任何建制派議員選擇棄權或反對，難以阻擋草案獲得通過。

多個國際新聞工作者組織及出版組織發表聲明，認為草案若通過，將使香港記者及他們的消息來源可能面對中國的刑事審訊。

草案批評者認為，由於中國司法制度存在嚴重缺失，將導致香港的司法獨立進一步受到侵蝕。但支持人士相信，已制定保障措施，可防止受宗教或政治迫害者被引渡到大陸。

此次反對逃犯條例中，多個專業界及民間人士均自發進行聯署、集會等抗議活動。其中反對聲音最大的來自法律界，香港大律師公會以及立場偏保守的香港律師會，都發表聲明表達關注，認為政府不應急於立法。