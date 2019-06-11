人行背書 陸地方銀行NCD發行順利

昨 (10) 日中國錦州銀行表示將發行人民幣 20 億元同業存單(NCD)。該存單將結合中國人行推出的「民營企業債券融資支持工具」以增加其信用擔保。這將是自去年 10 月底中國人行創設該工具以來，首度為 NCD 提供增信。

而中債公司會做為「民營企業債券融資支持工具」的受託代理機構。若未來 NCD 到期時，發行銀行未足額兌付存單金額，中債公司將代為支付。

此外，這次錦州銀行發行的 6 個月期 NCD，金額達人民幣 20 億元，參考殖利率為 3.21%，已較包商銀行發行的 3.25% 有所下滑。

業內人士指出，為 NCD 提供增信是中國人行援助中小銀行發展與維持金融市場穩定的重要工具，同時也為 NCD 市場保持流動性。

NCD 是金融機構在中國銀行間市場發行的定期存款憑證。如果某家銀行出現流動性緊俏，需要資金周轉時，就會有同業拆借行為，也就是在各銀行間進行資金融通。

受包商銀行風險事件影響，5 月底以來，NCD 發行規模大幅縮減，發行成功率明顯下跌，且發行利率也走升，已衝擊到部份中小銀行營運。

根據 Wind 提供的數據顯示，5 月 28 日、29 日 NCD 認購率一度下降至不到 50%，前一周認購率為 85%。之後隨著中國人行擴大公開市場操作力道，釋出大量流動性，NCD 發行市場才逐漸回穩。在 6 月初，NCD 認購率恢復到 60% 左右。

(圖片: wind) 近四周 NCD 發行規模。在包商銀行事件後 NCD 市場遇寒冬

截至 6 月 7 日，6 月份即將到期 NCD 高達人民幣 1.38 兆元，股份制銀行和城市商業銀行比重較高，因此 6 月份整體金融市場的流動性將較為緊俏，中國人行可能將觀察 NCD 發行認購情況，彈性的調整市場流動性。