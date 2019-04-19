可投資A股的基金 科創板也開門

科創板是今年中國股票市場中最為關注焦點，但因為科創板進入門檻高，低於門檻的投資人若不想錯過科創板的盛況，以目前合法管道中，利用基金投資是最快的方式。

而為了讓科創板成為更開放的市場，中國主管機關已公告關於目前市場上現有基金投資科創板的規定，內容指出只要現有基金，符合投資科創板的相關規定，且符合基金成立時的風格，均能投資科創板。

這意味著，中國目前的股票型及混合型基金，規模約人民幣 4 兆元，都能投資科創板，且近期發行的 6 檔戰略配售基金也可以參與科創板股票的戰略配售。

不過，這些基金需符合基金合約所規定的投資目標、投資策略、投資範圍、資產配置比例、風險報酬特徵和相關風險控制指標，否則需要修改基金合約才能投資科創板中的上市企業。

當然中國已經在線上的開放型基金，能投資科創板的比重一定不如直接以科創板為募集主題的基金來得高，因此風險承受能力較高的投資人，會更青睞能 100% 投資科創板的基金。

圖: AFP

截至 2019 年 4 月 18 日，上交所公布已接受 81 家企業於科創板掛牌的申請，目前有 53 家進入詢問階段。

而目前保薦數量最高的證券公司為中信建投，達 14 家；其次為中信證券的 9 家；排名第三的則有中金公司及華泰聯合證券，均為 7 家。

產業分佈方面，以電腦、通信和其他電子設備製造業的最多，達 21 家；其次為專用設備產業，達 17 家；第三則是軟體和訊息技術服務業，有 16 家。

以地區分布來看，註冊地在北京的公司目前最多達 20 家，其次為江蘇 14 家、上海 13 家、廣東 12 家。