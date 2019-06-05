超賣程度達2016年來最高 分析師：港股有望跌深反彈

據《彭博》報導，自美中貿易緊張加劇後，港股成為最主要的受害者，不過在跌深與超賣之後，也出現了反彈的契機。

在這波美中貿易戰中，恒生指數成為重災區，過去 1 個月下滑超過 11%，受害最深的是科技股。而在大跌指數，指數已經處於 2016 年 1 月以來最超賣，估值則來到歷史均值下方。

分析師指出，隨著市場因為美國對華為的管制出口行動，而邁向低點之際，投資客有望在跌深後進場，從未來的反彈中獲得回報。

天風證券在上海的策略師 Liang Jinxin 表示，如果投資人用長線的角度，並且相信關於貿易的噪音終將消失，市場重回成長，那麼現在市場已經跌至適合撈底的水準。

美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 週二表示，願意在必要時降息，帶來全球風險偏好回歸。恒生指數週三順勢回彈，儘管尾盤漲勢縮減，但至下午 15:15，仍有 0.2% 以上的漲幅。

港股當前最大的利多是超賣，在過去 1 個月猛烈的拋售後，上週五恒生指數已經有約 3 分之 1 的成份股，進入超賣區域，是 1 年以來最多。而到本週一，超賣的股票比例，已經降至約 5 分之 1，這是逢低買盤介入的信號。

圖片來源：Bloomberg

由估值來看，恒生指數以未來 12 個月預期收益計算的本益比，歷史均值為 12 倍，現在已經跌到 10 倍左右，是今年 1 月以來最低。

另外值得注意的是，這段港股拋售期間，跨境投資者一直積極買入香港股票。《彭博》數據顯示，5 月份大陸交易商透過滬港通及深港通，平均每天買入 12 億港元 (1.53 億美元) 港股，是去年 2 月以來最大的一次。

不過，儘管信號指向逢低買入機會，但考慮到貿易戰的不可預測性，交易商恐怕還需要夠強的心臟，才能承受進場的風險。