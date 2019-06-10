中國再喊話 不會出現中國式雷曼風暴

包商銀行在爆發被政府接管後，中國的中小銀行資金鏈緊俏情況仍持續中。為此中國銀保監會再度出面對外信心喊話，意指不會發生中國式雷曼事件。

銀保監會指出，包商銀行在接管後已經發行 6 個月期的同業存單，金額人民幣 10 億元，及發行 3 個月期的同業存單人民幣 2 億元，發行利率分別為 3.25% 和 3.15%，顯示出包商銀行信用風險問題已受到控制，市場信心已有所恢復。

(資料來源: 興業證券) 不同銀行類別 NCD 發行利率 (%)

中國銀保監會進一步強調目前，中國中小銀行運作仍平穩，市場流動性也較為充裕，整體風險都在控制範圍內。

不過，業內指出當下中國大型銀行與中小型城市商業銀行承兌匯票價格差距約在 25～30 個基點，而個別被認為風險較高的銀行承兌匯票難以成交，反映出市場仍對包商銀行事件有戒心。

此外，上海某銀行交易員指出，若沒有出現重大風險的銀行，國營與股份制銀行承兌票據轉貼價格在 3.20%～3.25% 左右，城市商業銀行約在 3.5%，但被認為風險較高的銀行，其承兌匯票基本上不會成交。

而在銀行間債市同業存單（NCD）市場中，好壞銀行 NCD 交易的差異也十分嚴重。目前 NCD 需求都集中在國營和股份制銀行發行的 NCD 上，而評等低的銀行需求低迷。