燿華走出谷底 3月營收創5個月來新高 估AirPods拉貨可帶旺Q2

上市 PCB 廠燿華 (2367-TW) 走出今年營收的谷底，該公司今 (8) 日公布 3 月營收為 17.27 億元，月增 47.37%，年增 15.79%，也為近 5 個月以來的單月營收新高，法人看好第二代蘋果 AirPods 推出後對燿華軟硬結合板的拉貨，貢獻其第 2 季的營收表現。

燿華電子 2019 年首季營收 48.32 億元，季減 7.55%，年增 8.79%；同時，燿華仍看好今年軟硬結合板市場成長，連續 2 年資本支出，都鎖定在軟硬結合板製程擴張，估今年資本支出將達 10-15 億元。

燿華鎖定軟硬結合板製程擴張，主要在燿華去年切入蘋果 AirPods 無線耳機軟硬結合板供應鏈，由於蘋果推新款無線耳機，燿華供貨量也將穩定成長。同時，全球車用電子應用穩定增加，燿華在車用 Anylayer HDI、車用軟硬結合板及車用板獲認證廠商數也持續攀升，有助今年車用板業績。

燿華江蘇南通投資設立的新廠也已動工，預計 2019 年年底完工，2020 年第 1 季量產，可銜接上海展華廠生產，設計月產能為每月 90-100 萬呎，高於目前現有的上海展華廠產能。

燿華去年營收 195.4 億元，創新高，年增 7.77%，毛利率為 13.86%，年減 2.02 個百分點，為 6.57 億元，年減 2.58%，每股純益 1.06 元。燿華與華通 (2313-TW) 均為蘋果藍牙耳機 AirPods 軟硬結合板供應商，今年以來出貨量，均明顯優於去年同期。