〈房產〉信義計畫區指標豪宅「琢白」首戶揭露 成交總價逾6億元

台北市信義計畫區指標豪宅個案「琢白」今 (27) 日首度揭露成交實價實價，14 樓總價逾 6 億元，拆算每坪單價約 210.03 萬元，而今年以來不斷有海外資金回流台灣地產市場購入商用不動產及豪宅個案，房仲業者認為，未來將不斷有大型交易案揭露。

依照內政部最新揭露資訊，台北市信義區個案「琢白」14 樓總價近 6.06 億元，坪數約 328.44 坪，其中包括 5 車位、約 50 坪，扣除車位坪數與總價 2080 萬元，拆算每坪單價約 210.03 萬元，此揭露成交案，正式宣告「琢白」成為每坪 200 萬元豪宅俱樂部成員之一。

「琢白」豪宅案目前每坪單價都是 200 萬元起跳，業主指出，換算之下，「琢白」個案，每戶約在 1000-2000 萬美元，目前銷售率逾 5 成，此建案是欣陸投控 (3703-TW) 的 30 周年代表作，全棟建築外觀屬於白色

「琢白」豪宅案位於台北市信義路五段、松勇路口附近，基地面積約 1058 坪，為地上 31 層、地下 4 層豪宅，隨著台北市多個豪宅個案包括元利建設「信義聯勤」等案進入完工交屋階段，房仲業者認為，多個指標豪宅完工交屋，從預售銷售進入成屋正式銷售，市場資金開始介入後，預料未來將有不斷看到豪宅交易案揭露。