美股盤中─本週大漲後 股市進行整理 震盪走高

美國股市週四進行整理，中場震盪走高。因預期聯準會 (Fed) 將放寬貨幣政策，美國股市過去二天連續上漲，今日則進行整理。

台北時間 23:34

道瓊工業平均指數上漲 101.65 點或 0.40% 至 25641.22。

Nasdaq 指數上漲 11.09 點或 0.15% 至 7587.11。

S&P 500 指數上漲 8.44 點或 0.30% 至 2834.59。

週二，道瓊大漲逾 500 點，為今年第二大單日漲幅。週三，持續走高，道瓊再上漲逾 200 點。本週至週三收盤為止，道瓊上漲了近 3%。S&P 500 與 Nasdaq 本週亦分別上漲 2.7% 與 1.6%。

鮑爾週二說，Fed 將密切注意經濟的發展，並將採取必要措施，支撑經濟擴張。

分析師說，鮑爾的談話確有助益，市場預期 Fed 將會降息。貿易戰對經濟展望的衝擊，引起 Fed 的注意。目前情況具有高度不確定性，因為沒有人知道貿易與關稅問題如何解決。但因為可能會影響實質經濟，Fed 將願意降息。

在歐洲，歐洲央行週四維持利率不變，並表示可能維持利率於目前水準，至少到 2020 年上半年。

投資人持續注意全球貿易緊張局勢，尤其川普總統威脅要對所有由墨西哥進口商品課徵 5% 關稅，連他的同黨議員也批評這項政治舉措。

川普還發布推文說，兩國對移民問題有所進展，但仍遠遠不足。

川普於週四還推高了與中國的緊張關係，他告訴記者說，若有必要，對另外 3000 億美元的中國商品，亦將加徵關稅。