漢來美食5月營收創同期高 新店開幕將添強勁成長動能

漢來美食 (1268-TW) 今 (6) 日公布 5 月合併營收達 3.08 億元，月增 23.73%，年增 8.94%，創同期新高，同時，漢來美食代理的米其林星級餐廳「名人坊」在北市開出第一家大直店後業績表現優異，北市第二家店不到半年又插旗 SOGO 敦化店，漢來美食總經理林淑婷也透露，確定年底前將開漢來小蔬食、火鍋兩個新品牌，另有一個品牌正在開發中，營運動能持續加溫。

漢來美食 5 月業績明顯提升，主要是漢來海港台中店 5 月 9 日重新開幕後業績大幅回升，且適逢母親節餐飲旺月，各餐廳表現均不俗。

而漢來美食前 5 月合併營收年增 6.58% 至 15.87 億元，主要是受惠於高雄漢來大飯店 43 樓的海港漢來店改裝後業績持續長紅，加上近來陸續開幕的台南漢來湯包、台中漢來蔬食和台北大直名人坊均有效添新動能。

此次漢來美食再度在北市開出第 2 家名人坊，也是全台第 5 家據點，林淑婷說，相當看好台北都會區商務客宴客和用餐需求，大台北市場仍有足夠胃納量，因此乘勝追擊，在半年內右在市中心新開出一家名人坊，但由於定位高級粵菜著重細膩服務，在敦化店開幕後，短期都不再考慮名人坊繼續展店。

林淑婷樂觀期待，名人坊敦化店年營收有望衝破億元，且以去年全台 3 家據點就創造近 2.8 億營收的實力來看，名人坊將會成為繼漢來海港餐廳後另一金雞。

由於名人坊敦南店位於東區商圈，消費者結構與大直店有明顯不同，因此漢來美食此次特別著重包廂配置，包廂占總座位數比例達 70%，其中 5 個包廂可打通提供企業小型聚會或尾牙。

而為做出差異性，林淑婷強調名人坊各分店均有數道獨家的招牌料理，其中，台北分店和高雄漢來店的客層大都以商務宴客為多，平均客單價約落在 1800-2000 元，而台中和台南由於家庭客和逛街來看占多數，用餐人數也以 3 到 6 人為主，客單價約在 1300-1400 元左右，但翻桌率相對高。