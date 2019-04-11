漢來美食超額配息7元 將收掉西安虧損事業 今年獲利面樂觀

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (11) 日召開董事會通過 107 年盈餘配發案，將超額配息每股 7 元，現金殖利率逾 5.5%，同時，轉投資大陸西安 4 家餐廳因自 2014 年開幕至去年，平均年虧損約達 3500 萬元，本次董事會也決議結束西安的營運，在擺脫轉投資的虧損後，今年獲利面更加正面。

漢來美食說明，考量公司營運績效優良和現金充沛，決議自去年每股純益 (EPS)6.13 元中超額配發現金股利 7 元，以今日收盤價 125.5 元計算，現金殖利率達 5.58%。

漢來美食去年合併營收 35.66 億元，年增 6.6%，營收增長主要是受惠店數增加和品牌優化，去年共開出 4 家品牌新店，包括「台南南紡上海湯包」、「台中名人坊」、「台中中友蔬食」和「台北大直名人坊」，以及海港自助餐創始店高雄漢來店的升級改裝。

然受到展店初期費用較多、原物料價格上漲和人事成本墊高等因素等影響，去年漢來美食稅後純益 2.34 億元，年減 11%，漢來美食指出，隨著高雄消費氛圍日趨熱絡，餐飲相關活動轉趨暢旺，第一季自結合併營收為 10.48 億元，季增 21.72%、年增 7.04%，創同期新高。

展望後市，漢來美食今年仍將以穩定的步伐持續展店，已確定的拓點品牌分店包括台北「敦南 SOGO 名人坊」、桃園「台茂上海湯包」和高雄漢神新品牌小火鍋餐廳。