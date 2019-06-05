〈反壟斷風暴〉庫克：支持監管機構調查 但蘋果並沒有壟斷

近期以來包含蘋果 (AAPL-US) 等科技大廠面臨美國監管機構反壟斷的調查，蘋果執行官庫克 (Tim Cook) 對此表示，支持司法委員會的調查，但是蘋果並沒有任何壟斷市場的行為。

「我認為，隨著蘋果公司規模的擴大，我們應該接受審查。但是，用任何一種衡量標準來看蘋果壟斷與否，我想沒有人會認為蘋果是壟斷的。」庫克在接受採訪時表示。

根據 IDC 的數據顯示，截至 2019 年第一季，蘋果在全球智慧型手機的市占率落後於三星和華為。

蘋果的市占率落後於三星和華為 (圖片：IDC)

雖然 iPhone 在美國似乎無處不在，但其他品牌在國際上更為普遍。有鑑於蘋果在全球智慧型手機市場的占比相對較小，庫克表示：「我們的市占率要小得多，我們在任何市場中都具有主導地位。蘋果並不是壟斷者。」

在先前，音樂串流巨頭 Spotify(SPOT-US) 就曾對蘋果提出反壟斷投訴，Spotify 認為蘋果藉由 Apple Store 商店的主導地位，對其他競爭者進行打擊，並表示蘋果有 30% 的營收實際上來自於對競爭對手的稅徵。

對於這項控訴，蘋果表示，公司不會向免費的 App 收取費用，只會對付費 App 收取 30% 的分成。此外，對於超過一年的訂閱，分成的費用也會下降到 15%。以 Spotify 來看，該項 App 大多數的客戶使用的是免費有廣告的服務，只有一小部分的用戶訂閱涉及到蘋果收益分成。同時蘋果也反擊，表示 Spotify 希望在平台上獲得所有好處，而不對市場做出任何貢獻。

近年來對於科技大廠調查日益增加，據悉，美國司法部和美國聯邦貿易委員會 (FTC) 已經決議將分別對美國科技公司，特別是四大科技股 FANG，包含臉書 (FB-US)、蘋果、亞馬遜 (AMZN-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 進行反壟斷調查。