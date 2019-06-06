Switch依舊強勢！在日軟硬體銷量雙雙告捷

日本電玩綜合情報媒體「Fami 通」在週三 (5 日) 晚間，發表了日本國內最新一週的軟體及硬體銷售數據。在軟體的銷售表現上，連續兩週都未出現銷量超過 1 萬套的人氣遊戲。而日本遊戲機累計銷量冠軍的任天堂 (7974-JP)Switch，在軟硬體的銷售表現上，本週依舊稱霸日本市場。

(圖片：Investing.com)

在日本最新一週 (5 月 27 日至 6 月 2 日) 的遊戲軟體銷售排行方面：

第 1 名 任天堂明星大亂鬥特別版，Switch 平台，9087 套。

第 2 名 我的世界 (Minecraft)，Switch 平台，8467 套。

第 3 名 瑪利歐賽車 8 豪華版，Switch 平台，7867 套。

第 4 名 精靈寶可夢 Let’s Go！皮卡丘 / 伊布，Switch 平台，5912 套。

第 5 名 漆彈大作戰 2，Switch 平台，5512 套。

第 6 名 薩爾達傳說曠野之息，Switch 平台，4695 套。

第 7 名 New 超級瑪利歐兄弟 U 豪華版，Switch 平台，4635 套。

第 8 名 往日不再 (Days Gone)，PS4 平台，3807 套。

第 9 名 耀西的手工世界，Switch 平台，3792 套。

第 10 名 超級瑪利歐派對，Switch 平台，3553 套。

第 1 ~ 3 名的任天堂明星大亂鬥特別版、我的世界 (Minecraft)、瑪利歐賽車 8 豪華版，和上週的名次一樣並未出現變動。在前 10 名當中，Switch 就包下了 9 個名次。而 PS4 方面，唯有上市已 5 週的「往日不再 (Days Gone)」表現突出，搶下了第 8 名的位子。

另外在遊戲主機的銷售表現方面：

任天堂 Switch，33154 台。

PS4，4977 台。

PS4 Pro，4005 台。

Xbox One S，54 台。

Xbox One X，37 台。

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任天堂新 2DS LL(含 2DS)，1817 台

任天堂新 3DS LL，438 台。

PS Vita，251 台。

在硬體的銷售方面，同樣是任天堂的天下。在上週稍微滑落的 Switch 銷售台數，也在此次重新站上 3 萬台水準。