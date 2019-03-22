美國圍堵再現漏洞 荷蘭電信與華為簽署5G設備合約

美國圍賭華為 5G 設備再出現一缺口，3 月 22 日，根據中國媒體報導，荷蘭電信集團 KPN 已與華為達成 5G 合作協議，雙方將進一步簽署 5G 網路建設合約，華為預備從這個月開始協助 KPN 建設 5G 通訊系統。

KPN 集團的發言人表示，KPN 將密切關注各界對於華為設備的看法，保障「安全」是 KPN 的首要任務。KPN 將會全天候監控自身的網路、設備、基礎設施，並不斷與業界、合作夥伴，及政府等方面就資安類型的問題進行溝通。

荷蘭方面表示，基於目前與華為的通訊業務，KPN、Vodafone、T-Mobile 和 Tele 2 等歐洲運營商在荷蘭所使用的設備均來自華為，再權衡華為設備高性價比的優勢，荷蘭政府表態將繼續與華為合作建設 5G 網路。

圖: AFP

在一月時，荷蘭政府曾表示將對中國企業是否能參與競標 5G 通訊設備進行評估。主要在於幾乎所有荷蘭電信商都使用華為設備，荷蘭政府擔心華為產品可能成為中國對西方政府，及企業進行間諜活動的工具，加上當時爆發波蘭間諜案，使得華為問題一度被放大。

但以目前荷蘭政府態度，及 2 月底時，英國網路安全部門宣稱能有效控制使用華為設備所帶來的風險後，歐洲各國政府對採用華為設備的態度已較之前大為緩和。