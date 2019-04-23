王品中國推高端牛排品牌 今年事業體獲利動能可望轉佳

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 宣布，在中國推出新品牌「The Wang」，將牛排西餐的定位再往高端推升，客單價達人民幣 800 元 (約新台幣 3600 元)，不排除到台灣開旗艦店，王品也表示，看好今年中國事業體的獲利表現將好轉。

除新品牌 TheWang，王品近來持續加強在泛中餐市場布局，在中國除了既有品牌「蜀三味」、「鵝夫人」和「舞漁」，也陸續開出餐酒館「就是川」，日本料理新品牌有「北島鮨鮮」和「海狸家」等。

王品目標，今年中國共將展店約 20-30 店，以北京、上海、廣州、深圳等一線城市為主。

王品認為，中國餐飲市場競爭激烈，成長趨緩是肯定，但不會停止成長，為了因應市場轉變，中國王品牛排去年 11 月已調整售價，而中國西堤則全面調整為單點餐廳，看待今年在中國的營收和獲利都會恢復成長。

法人則指出，王品中國去年營運是進入中國市場後最差的一年，去年第四季虧損 430 萬元，主要原因是指標品牌中只有西堤小幅成長，王品、鵝夫人均見到營收衰退，而新品牌的店數太少；展望 2019 年，在中國總體市場環境不佳下，可先觀察王品、西堤、鵝夫人三個店數較多的品牌能否維持營收水準，整體來看，在中國市場調整調整速度將是獲利水準關鍵。

王品目前共擁有 28 個品牌，截止 3 月底門店數已達 432 家，其中，台灣有 279 家、中國有 151 家、新加坡 1 家，以及美國 1 家。

王品集團去年合併營收為 162.86 億元，年增 3%，不過，由於中國獲利表現不佳，稅後純益 3.45 億元，年減 25.45%，每股純益 (EPS) 為 4.52 元。